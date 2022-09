Ponciroli: «Mercato Lazio da 8. E su Milinkovic...»

Il giornalista Fabrizio Ponciroli ha analizzato il calciomercato della Lazio, soffermandosi poi anche su Milinkovic

«La Lazio ha seguito le mosse di Sarri. Credo che sia incredibile che Lotito sia riuscito ancora a tenere Milinkovic-Savic, un giocatore che giocherebbe ovunque in Europa. Quando ho letto che il procuratore ha detto che costa troppo mi è venuto da ridere. Io penso semplicemente che sia sottovalutato in Europa e questo dispiace, perché è un giocatore straordinario. Bisognerà vedere quale impatto avranno i nuovi acquisti su questa Lazio, ma per me è un mercato da 8».