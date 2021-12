Peruzzi: «Non ho mai capito quale fosse il mio ruolo»

Angelo Peruzzi ha spiegato quali sono stati i motivi che l’hanno spinto a lasciare la Lazio. Queste le sue parole

Angelo Peruzzi ha spiegato quali sono stati i motivi che l’hanno spinto a lasciare la Lazio. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Radiosei.

«Non è una questione di potere: cosa sarei rimasto a fare lì? Qual era il mio ruolo? In cinque anni alla Lazio non l’ho mai capito. Non voglio essere arrogante, ma sono stato lì avendo vinto tutto e nonostante questo quando dicevo qualcosa qualcuno storceva il naso o non mi prendeva in considerazione. Considerando che chi è lì dentro non ha vinto nulla di che parliamo?».

LEGGI LE DICHIARAZIONI INTEGRALI