Parolo: «Sarri può dare quella mentalità che manca da anni»

Parolo ha detto la sua sulle problematiche messe in evidenza a oggi dalla Lazio di Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni de Il Messaggero:

«Un maestro esperto come Sarri può e deve cambiare la mentalità. Alla Juve non succedono questi cali di intensità, perché i campioni veri sanno resettarsi e giocare allo stesso modo con le piccole e con le grandi squadre. Alla Lazio non ci sono stati questi down solo quando non c’erano le Coppe e si giocava una volta a settimana. Penso ai primi anni di Pioli e di Inzaghi e nell’annata del Covid. Penso sia tutto un discorso mentale e non fisico. Insomma, subentra la testa. I giocatori devono trovare dentro se stessi la grinta».