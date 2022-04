Mourinho: «Lazio? Un po' fortunata con gli arbitri...»

Mourinho, dopo la vittoria con la Salernitana, ha pensato anche la Lazio, lanciando una frecciata ai biancocelesti

«Se credo nella Champions League? No. La Juventus è troppo forte per sprecare il vantaggio che ha in classifica. La Lazio? In molti potrvano pensare che dopo la sconfitta nel derby non avrebbero recuperato, invece hanno vinto le ultime due partite con un po’ di fortuna nelle decisioni arbitrali…».