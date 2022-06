Moccia: «Con Sarri si può sognare. E sul rinnovo...»

Il noto scrittore Federico Moccia, tifosissimo biancoceleste, ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi su Sarri

Il noto scrittore Federico Moccia, tifosissimo biancoceleste, ha analizzato il momento della Lazio, soffermandosi su Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni del Corriere dello Sport.

SARRI – «Con Sarri alla guida è possibile sperare in qualcosa di importante. Chiaramente dipenderà anche dalla campagna acquisti, ma mi piacerebbe vedere la Lazio capace di giocare in modo a tratti impressionante. Quella del primo derby di campionato, per intenderci. Il tecnico ha avuto fin da subito un rapporto reale con i tifosi. Lui è un uomo vero. Mi piace il modo in cui ha domandato di avere pazienza con Muriqi a inizio anno. E’ stato furbo e intelligente nel capire che il dialogo con il sostenitore aiuta a ottenere qualcosa. E in un certo senso ha spinto anche Mourinho a fare altrettanto dalla parte opposta».

RINNOVO – «Sono contento che abbia rinnovato e mi auguro di doverlo scoprire ancora. Credo nella possibilità di un modo di giocare, il suo, che possa essere sempre vincente».