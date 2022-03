Marocchi: «La Lazio non ha giocatori con gli attributi»

Marocchi ha detto la sua sul derby Roma-Lazio, sottolineando i limiti della squadra biancoceleste. Queste le sue parole

Marocchi ha detto la sua sul derby Roma-Lazio, sottolineando i limiti della squadra biancoceleste. Queste le sue parole, dette durante Sky Calcio Club:

«Nessun giocatore della Lazio è nato con la cazzimma. Quindi tu vai in campo per quello che sei. Sono tutti giocatori da metà campo in avanti, all’indietro un po’ meno, molto molto bravi tecnicamente, ma, se non hanno 30 metri di spazio, ecco che diventano troppo prevedibili»