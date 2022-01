Marcolin: «La Lazio ha perso un'occasione, ma la difesa...»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Dario Marcolin ha detto la sua sul match tra Lazio e Atalanta, soffermandosi anche sul momento dei biancocelesti. Queste le sue parole ai microfoni di Dazn:

«La Lazio ha perso un’occasione contro una squadra decimata. Sarà difficile rincontrare un’Atalanta così in difficoltà. L’unica nota positiva è che per la terza partita di fila che non subisce gol. Si vede la mano di Sarri? Nella fase offensiva si. Dalla metà campo in avanti la Lazio macina gioco e crea occasioni. Per la fase difensiva ci vuole tempo per passare da una marcatura a uomo a una a zona. Sta migliorando di partita in partita».