Kostic: «Ci sono tantissimi serbi in Serie A, ma...»

Oggi è stato il giorno in casa Juve della presentazione di Kostic, che ha parlato anche dei tanti serbi in Serie A. Queste le sue parole:

«La presenza di serbi ha influito sulla mia scelta? No, però posso dire che è semplicemente un qualcosa in più. Qui c’è Dusan e per me è fantastico essere qui in generale. Io sono felice di giocare con tutti i miei compagni».