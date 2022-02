Italiano: «Sarri? Io sono per il sorteggio integrale»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha detto la sua sulle parole di Sarri, tornando però anche sulla partita di sabato

Il tecnico della Fiorentina Italiano ha detto la sua sulle parole di Sarri, tornando però anche sulla partita di sabato. Queste le sue dichiarazioni nella conferenza stampa della vigilia di Atalanta-Fiorentina:

COPPA ITALIA – «Ognuno ha la propria opinione. Ora non ci sono più squadre di C, ma solo B e A. Sarebbe bello un sorteggio integrale dall’inizio. Sarebbe bello al primo turno Fiorentina-Cosenza o Fiorentina-Juventus. Vedendo gli altri Paesi, anche in Inghilterra, tra squadre di altre categorie, si gioca con gli stadi pieni. Insomma, sarebbe una formula che mi piacerebbe».

KO CON LA LAZIO «Dopo Torino abbiamo reagito bene, ma in generale non ti aspetti certe partite. La gara con la Lazio è stata molto diversa, perché siamo stati molto ingenui ma la partita è stata in equilibrio, anche se la Lazio ha vinto con merito. Abbiamo dimostrato in passato di saper reagire e nessuna sconfitta ha lasciato strascichi importante».