Hamsik: «Sarri ti lascia il segno. Lui è in grado di...»

Hamsik è tornato a parlare del suo rapporto con l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Queste le sue parole

Hamsik è tornato a parlare del suo rapporto con l’attuale allenatore della Lazio Maurizio Sarri. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Dazn:

«Nella mia città ho la mia accademia con più di 300 bambini di tutte le categorie, sto costruendo campi da calcio, voglio occuparmi di questo, occuparmene e fare l’allenatore per far crescere altri Hamsik. Modelli? Mi piacciono Sarri, Guardiola, quelli che giocano a calcio. Sarri mi ha lasciato il segno. Benitez era un grande allenatore, con lui sono arrivati Albiol, Reina, Higuain, giocatori di livello internazionale. Dopo è venuto Sarri, per tre anni con lui abbiamo giocato sempre a due tocchi, immagina a che velocità di pensiero dovevi muovere la palla e per tre anni lo abbiamo fatto. Come calciatore mi sono divertito tanto, tutta l’Europa ci seguiva, era un Napoli da Play Station, si giocava a memoria. Qualche volta il mister si girava di schiena, gli bastava sentire la palla e capiva che stavamo giocando insieme. Se facevo un tocco in più…si fumava 50 sigarette (ride, ndr)».