Gasperini: «Siamo molto attivi, ma vi spiego la situazione»

Gasperini ha analizzato la situazione dell’Atalanta, legata soprattutto al calciomercato. Queste le sue parole dopo l’amichevole Rappresentativa delle Valli Bergamasche, vinta 10-0.

«Io ho detto che l’Atalanta ha due esigenze, quella di ringiovanire e quella di rinforzarsi. Il ringiovanimento può avvenire anche sul mercato, ma i numeri ci sono anche in casa. Sul rafforzamento dipende quello che proporrà il mercato, l’Atalanta è su molte trattative, ma in questa fase nessuno compra e nessuno vende, è una situazione di stallo. Ci sono tante idee. Da me non avrete né ruoli né nomi, potete sbizzarrirvi. Con la società parliamo ogni tanto, ma il mercato evolve, le idee cambiano e a volte diventano irrealizzabili. Obiettivi? Costruire una squadra».