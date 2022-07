Tacconi, il figlio non ci sta: «Tante notizie false su mio papà»

Il figlio di Stefano Tacconi ha fatto chiarezza sulle condizioni di suo padre, puntando il dito sulle tante falsità circolate

«Vedo che stanno girando notizie che fanno sembrare mio padre in ottima forma e in grado di rilasciare interviste. In realtà non è assolutamente in grado di farlo, se non attraverso noi come famiglia. Tengo a precisare che mio padre non ha mai rilasciato nessuna dichiarazione con nessun giornalista».