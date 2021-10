Di Canio: «Alla Lazio giocatori non adatti a Sarri»

Paolo Di Canio ha detto la sua sulla Lazio dopo la pesante sconfitta in quel di Verona. Queste le sue parole

«Sarri è un allenatore che a me piace tantissimo, ma va detto che il sarrismo vero e proprio si è visto solo un anno e mezzo al Napoli. Poi, per esempio, al Chelsea, ha fatto difesa e ripartenza, sfruttando i giocatori che aveva a disposizione. Io l’ho vantato, perché sembrava diventato un altro allenatore. Stava infatti imparando a gestire i campioni. Nella Lazio appariva più semplice nella gestione, ma in realtà la vera difficoltà sta nelle caratteristiche. Felipe Anderson è discontinuo, a centrocampo non basta solo Leiva in copertura e in difesa c’è un chiaro problema di reparto. Insomma, è tutta una questione di equilibrio».