Cassano, nuova stoccata a Immobile: «Meglio Balotelli». E Fedez...

Antonio Cassano è tornato a scagliarsi contro Immobile. L’ex calciatore è stato ospite del podcast di Fedez e Luis Sal“Muschio Selvaggio. Queste le sue parole:

«Balotelli è del ’91. Se tu trovi la Fiorentina di turno che ha bisogno di un attaccante e fa un calcio bellissimo, io lo prenderei adesso. Se mi chiedi chi è l’attaccante italiano più forte, io faccio il nome di Balotelli. Immobile? Giocare a calcio non vuol dire far gol. Perché in 5 anni di Mancini ha segnato pochissimo. Mario, nelle sue pazzie e nelle sue cagate, è molto più forte di lui. Se trova l’ambiente giusto con il giusto allenatore».

In difesa del biancoceleste si è però schierato proprio Fedez: «Credo che Immobile sia più forte di Balotelli. Quest’ultimo è finito a giocare al Sion, in Svizzera. È lui che deve adattarsi all’ambiente. Con il talento ma senza la testa non fai la differenza».