Capello: «Dovremmo prendere esempio dai tedeschi»

Capello ha voluto dire la sua dopo la pesante eliminazione arrivata contro la Macedonia per la Nazionale. Queste le sue parole, rilasciate ai microfoni di Sky Sport:

«La spiegazione è molto semplice. Continuo a dire ormai da tempo che stiamo copiando il calcio di Guardiola, che ormai è di 15 anni fa: passaggini laterali, a ogni contrasto ci si butta per terra e anche una squadra mediocre come la Macedonia ci è stata superiore a livello fisico e di determinazione. Finché non si capirà che il modello da copiare è quello di Klopp, quello tedesco, non se ne verrà fuori. Il calcio alla spagnola non ci riuscirà mai di farlo completamente. Serve gioco in verticale e in profondità. L’unica che in Italia ha fatto questo è l’Atalanta, e infatti è andata avanti in Europa».