Calisti: «Il derby è sempre insidioso, ma...»

Calisti ha parlato del derby in programma domenica tra Roma e Lazio. Queste le sue parole sulla stracittadina, rilasciate ai microfoni di Tmw Radio.

«Il derby è un obiettivo negli obiettivi. Ogni derby si vive in maniera diversa. Oggi con tanti stranieri si vive in maniera diversa e forse con meno tensione rispetto a una volta. Per Mourinho perdere due derby porterebbe a un calo di consensi. Ci rimetterebbe più di Sarri».