Lazio Sturm Graz, Briga scherza sull’arbitro: il tweet del cantante

Comunque Lazzari espulso per comportamento violento è tanto credibile come mia moglie che viene arrestata per guida in stato di ebbrezza. Dalla Tribuna Tevere è tutto.

Goodnight 🦅#LazioSturm #uel — BRIGA (@MattiaBriga) October 13, 2022

«Comunque Lazzari espulso per comportamento violento è tanto credibile come mia moglie che viene arrestata per guida in stato di ebbrezza. Dalla Tribuna Tevere è tutto. Goodnight», queste le parole dell'artista.