Bastoni: «Ho tre giocatori della Lazio al Fantacalcio»

Il giocatore dello Spezia Bastoni ha parlato del suo Fantacalcio, ammettendo di avere in rosa ben tre giocatori della Lazio

Il giocatore dello Spezia Bastoni ha parlato del suo Fantacalcio, ammettendo di avere in rosa ben tre giocatori della Lazio. Queste le sue parole a Fantacalcio.it:

«La mia rosa? Non ho acquistato altri calciatori dello Spezia a parte me, ma anche gli altri anni di base ho preso sempre e solo me della squadra. In attacco ho puntato su Lautaro Martinez e Milik. Il top a centrocampo è Milinkovic-Savic, l’ho pagato tantissimo. Mentre in difesa il top è appunto Bastoni (ride, ndr). In porta ho preso Provedel, pensa l’ho preso prima senza Maximiano, che poi ho acquistato all’asta di riparazione. Confidavo molto in Provedel».