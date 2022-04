Basic: «Punto importante, ma volevamo vincere»

Basic ha parlato nel post partita di Lazio-Torino, sfida terminata sul risultato di 1-1. Queste le parole del centrocampista

Basic ha parlato nel post partita di Lazio-Torino, sfida terminata sul risultato di 1-1. Queste le parole del centrocampista, rilasciate ai microfoni di Lazio Style Radio.

INGRESSO IN CAMPO – «Ho cercato di trovare lo spazio giusto e potevo segnare. Alla fine è un punto importante, ma non possiamo essere soddisfatti del risultati. Oggi volevamo vincere. Non è facile entrare a partita in corso. Devi correre tanto con questo modulo».

INSERIMENTO – «Mi ha fatto piacere che Sarri pensa che io sia il futuro. Mi ha dato molto motivazione ciò. L’ultimo periodo non è stato facile per me dal punto di vista fisico. Ora comunque sto tornando in forma e ho ripreso il mio percorso».