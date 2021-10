Amoruso: «Vlahovic può davvero fare la differenza»

Amoruso ha parlato di Lazio-Fiorentina e dell’importanza di Vlahovic nello scacchiere della squadra toscana

Lorenzo Amoruso ha parlato di Lazio-Fiorentina e dell’importanza di Vlahovic nello scacchiere della squadra toscana. Queste le sue parole rilasciate ai microfoni di Radio Bruno:

«Vlahovic deve fare reparto da solo, ma lo ha fatto anche la scorsa stagione quando la Fiorentina non era unita. Il suo nemico ora sono se stesso e il vedere fantasmi da tutte le parti. La paura dei fischi che non gli hanno fatto tirare il rigore, ma l’abbraccio di Italiano e dei tifosi gli può aver dato fiducia. Deve andare in campo e fare quello che sa fare per non dare alibi ai tifosi. Poi devono anche aiutarlo i compagni. La lazio però ora è vulnerabile, ha perso gare sulla carta abbordabile perciò Vlahovic deve provarci, deve sfruttare le debolezze degli avversari, deve maturare con le partite e lui ha le caratteristiche per migliorare in questo».