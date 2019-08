Morte Diabolik, Salvini: «Nessuno può sperare nell’impunità»

Anche il Ministro dell’Interno, Matteo Salvini, ha commentato la morte dell’ultras biancoceleste Fabrizio Piscitelli

La morte di Fabrizio Piscitelli, noto ai più come Diabolik, ha sconvolto il mondo del tifo organizzato biancoceleste. È stata messa in atto una vera e propria esecuzione, un agguato che fa pensare ad un regolamento di conti per affari fuori dal mondo ultras. La Direzione Distrettuale Antimafia ha aperto un fascicolo – a carico di ignoti – per far chiarezza sulla vicenda. Intanto, il Ministro Salvini ha dichiarato, come riportato da LaPresse: «Sono sicuro che la professionalità di Forze dell’Ordine e inquirenti risolveranno il caso. Nessun criminale può sperare nell’impunità».