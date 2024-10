Dia sulla scia di Veron, quel record nel mirino dell’attaccante. Un traguardo da raggiungere: di cosa si tratta

Dia mette nel mirino il record che appartiene a Veron: l’attaccante senegalese sulla scia dell’ex laziale. Di quale traguardo si tratta

Ci sarà sempre Boulaye Dia nella formazione titolare della Lazio che oggi ospiterà il Genoa per la nona giornata di questo campionato. Il senegalese vuole ritrovare quel gol che gli manca dallo scorso 29 settembre a Torino.

Come segnala Il Messaggero, nel mirino c’è il record di Veron, che nel 1999 realizzò 3 gol nelle prime 4 partita giocate da lui in casa. L’ex Salernitana è al momento a quota 2 in 3 apparizioni e punta ulteriormente a migliorare il suo score.