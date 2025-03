Dia, l'analisi del biancoceleste a fine gara a Sky

Dia, l’ex Salernitana alla luce della qualificazione della Lazio contro il Viktoria Plzen esulta e rilascia queste sue considerazioni

Missione compiuta per la Lazio di Baroni, la quale aveva bisogno di un altro risultato positivo, e nonostante sia stato solamente un pari, è valso la qualificazione ai quarti. Lo sa bene Dia il quale su Sky esterna cosi la sua gioia per il passaggio del turno ottenuto questa sera

PAROLE – Abbiamo sofferto durante la partita, un pareggio che va bene per noi e per la qualificazione. Se siamo stanchi? Una buona qualificazione stasera, adesso pensiamo a domenica col Bologna da domani iniziamo a preparare la partita. Sarà importante per il campionato. Durante la sosta recupereremo, qualcuno andrà in Nazionale e al ritorno speriamo di fare le cose bene. Coppia con Castellanos? Io sono felice per il suo ritorno, è importante per noi e oggi ha dimostrato che anche se non è in ottime condizioni può fare qualcosa. Speriamo che da domenica ritrova il gol subit