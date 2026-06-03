Gattuso, primo incontro operativo a Formello e focus sul mercato. Inizia una nuova era per la Lazio

Gennaro Gattuso è a Formello per iniziare a pianificare la prossima stagione della Lazio con il presidente Claudio Lotito. Ecco cosa filtra dalla Capitale

Rino Gattuso è sbarcato a Formello per la prima riunione operativa con la Lazio, segnando l’inizio concreto della sua nuova avventura in panchina. Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, l’ufficialità dell’accordo sarà comunicata a breve, dopo giorni di trattative rapide che hanno portato a definire i termini del contratto.

L’arrivo di Gattuso rappresenta un ritorno di interesse del club biancoceleste verso il tecnico calabrese, già avvicinatosi in passato al club in almeno due occasioni, senza però giungere a un accordo. L’obiettivo del tecnico sarà rilanciare la squadra, dando continuità al progetto tecnico e ridando grinta e identità ai giocatori, in vista della stagione 2026-2027.

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Gattuso Lazio: temi operativi e mercato in primo piano

Durante la riunione operativa, Gattuso affronterà diversi temi riguardanti la squadra e il mercato. Uno degli argomenti principali riguarda la situazione di Mario Gila, difensore con contratto in scadenza nel 2027 e considerato un grande obiettivo del Napoli.

La Lazio dovrà valutare se rinnovare l’accordo o agevolare una possibile cessione, pianificando contemporaneamente il rafforzamento della difesa in vista della prossima stagione. Il tecnico avrà un ruolo fondamentale nel definire le priorità sul mercato, indicando alla dirigenza i profili da monitorare e le strategie necessarie per garantire competitività alla squadra.

Gattuso, progettualità e prospettive per la stagione

L’arrivo di Gattuso a Formello segna anche l’inizio di un nuovo ciclo tecnico. L’allenatore dovrà integrare la propria filosofia di gioco con le caratteristiche della rosa attuale, costruendo una squadra capace di rispondere alle ambizioni della società.

La Lazio punta a consolidare la propria identità, migliorare la gestione dei giocatori in scadenza e valorizzare i talenti presenti in rosa. Il mercato estivo sarà determinante per plasmare la squadra secondo le esigenze tattiche e fisiche indicate da Gattuso, con particolare attenzione alle aree più fragili e agli elementi chiave da confermare o sostituire.

Con la prima riunione operativa a Formello, la stagione della Lazio entra ufficialmente nella fase di pianificazione, con Rino Gattuso pronto a incidere sul mercato, sulle scelte tecniche e sul rilancio complessivo della squadra biancoceleste. Il suo arrivo rappresenta un segnale chiaro di ambizione e volontà di costruire una Lazio competitiva e proiettata verso il futuro.