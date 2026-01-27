Dia verso la Liga? Interesse dalla Spagna per l’attaccante della Lazio: la rivelazione

Boulaye Dia potrebbe lasciare la Lazio ed unirsi ad una serie di cessioni che si sono verificate in questi ultimi tempi. Ecco cosa filtra

L’arrivo di Daniel Maldini ha acceso il mercato in entrata della Lazio, ma allo stesso tempo ha inevitabilmente aperto riflessioni profonde sul reparto offensivo biancoceleste. Con l’innesto del trequartista classe 2001, la dirigenza è chiamata a sfoltire una rosa che, soprattutto davanti, rischia di essere sovraffollata.

Lazio e il caso Dia: futuro in bilico dopo il riscatto

Attenzione però anche alla situazione di Boulaye Dia!. La Lazio sarà obbligata a esercitare il riscatto nella prossima estate, ma questo non significa automaticamente permanenza in biancoceleste.

Come riportato dal portale spagnolo Futbol in!, sul classe 1996 si sarebbe acceso l’interesse dell’Espanyol, alla ricerca di un profilo offensivo affidabile per rinforzare il reparto avanzato. Per Dia si tratterebbe di un ritorno in Liga, campionato che conosce bene grazie alla precedente esperienza con il Villarreal.

Lazio, strategia chiara: sfoltire per rilanciare l’attacco

La sensazione è che la Lazio stia lavorando su una strategia precisa: razionalizzare l’organico, valorizzare i nuovi innesti e costruire un reparto offensivo più funzionale alle idee tattiche. Le possibili uscite di Noslin (lpiace in Italia e all’estero) e Dia rientrano in questo percorso, che potrebbe portare anche a ulteriori movimenti nelle prossime settimane.

Molto dipenderà dalle offerte che arriveranno sul tavolo e dalla volontà dei calciatori, ma una cosa appare certa: dopo l’arrivo di Daniel Maldini, l’attacco biancoceleste è destinato a cambiare volto!

LEGGI ANCHE: Saurini: «La rosa della Lazio va rinforzata dopo le cessioni, senza Romagnoli perderebbe molto! Su Lotito e Sarri…» – ESCLUSIVA