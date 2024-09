Dia Lazio, PROBLEMI alla caviglia per l’attaccante: Baroni fa CHIAREZZA sulle condizioni del senegalese. Le ultime

Boulaye Dia non è al massimo della sua condizione. Infatti, l’attaccante della Lazio sta facendo i conti con un problema alla caviglia che non gli permettere di rendere al 100%. A causa di questo problema, il giocatore non ha brillato contro la Fiorentina ed è stato sostituito nel secondo tempo.

Baroni, in conferenza stampa, ha confermato che si tratta di una leggera distorsione, dovuta al grande dispendio di energie delle ultime partite. La speranza è quella di averlo a disposizione per il match di Europa League contro la Dinamo Kiev.