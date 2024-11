Dia Lazio, oggi nuovi esami in attesa del via libera: le condizioni dell’attaccante biancoceleste

Dia Lazio, l’attaccante senegalese è risultato negativo alla malaria ma lo staff medico biancoceleste vuole vederci chiaro

Settimana complicata quella di Boulaye Dia: prima la diagnosi di malaria durante il ritiro con il Senegal, poi ulteriori analisi e la smentita. Ora la Lazio vuole vederci chiaro e sottoporrà il giocatore a nuovi esami nella giornata di oggi.

Come riportato da Il Corriere dello Sport, l’attaccante è tornato ieri sera a Roma e, in seguito ai risultati delle analisi, potrà scendere in campo con i compagni per la seduta di allenamento oppure svolgere un lavoro differenziato. La speranza è quella di averlo a disposizione per il match di domenica contro il Bologna.