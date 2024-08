Dia Lazio, CONVOCATO già per il Venezia? Ieri SUBITO in campo: le ULTIME sulla possibile chiamata

Dia Lazio, convocato già per la gara di domani contro il Venezia? Ieri l’attaccante subito in campo: le ultime su di lui

Ufficializzato nella giornata di ieri l’acquisto di Boulaye Dia da parte della Lazio, con il senegalese che ha già avuto modo di iniziare ad allenarsi con i suoi nuovi compagni.

Il giocatore punta chiaramente alla convocazione contro il Venezia, anche soltanto per la panchina. Gli ultimi dubbi verranno però sciolti solamente nelle prossime ore, con Baroni che potrà fornire ulteriori indicazioni in merito in conferenza stampa.