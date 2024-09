Dia Lazio, l’attaccante ha già CONVINTO. Baroni STUDIA la formula: in campo COSI’ con Castellanos?

Dia Lazio, l’attaccante senegalese ha già convinto Marco Baroni. Il tecnico studia la formula: in campo così con il Taty?

Come spiega il Messaggero nella sua edizione odierna, Boulaye Dia ci ha messo poche partite per prendersi la Lazio e dopo il gol al Milan, ora, Baroni è convinto della bontà di far giocare titolare il giocatore senegalese arrivato in estate dalla Salernitana.

Il tecnico studia la posizione in campo, sapendo che il giocatore può fare sia il trequartista che la punta di supporto ma quello che è certo è che difficilmente ora si farà a meno di lui.