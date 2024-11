Dia a Sky: «E’ stata una serata perfetta in cui tutti danno il contributo, siamo un bel gruppo»

Dia, l’autore della prima rete che ha portato in vantaggio la Lazio esterna le sue emozioni a caldo dopo anche la premiazione come MVP

Tre punti conquistati anche con una sua rete, e il premio di MVP a fine gara, non poteva certamente chiedere di meglio Dia che al termine della partita vinta dalla Lazio con il Cagliari, esulta ai microfoni di Sky

PAROLE – La classifica? Non parlo italiano (ride, ndr). Questa serata è stata perfetta: i tre punti e il gol. Siamo tutti importanti, la partita si gioca con tutta la squadra, anche chi sta in panchina e chi entra porta qualcosa in più alla squadra, come Zacca o Dele. Abbiamo un bel gruppo