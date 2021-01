Di Vaio: «La Lazio ha vinto il derby nettamente. Che cattiveria agonistica!»

L’ex giocatore biancoceleste Marco Di Vaio ha parlato del derby vinto dalla Lazio contro la Roma. Le sue parole

Ai microfoni di Tmw Radio, Di Vaio ha parlato del derby di Roma e della straordinaria vittoria della Lazio.

«Mi è piaciuto molto, la Lazio ha vinto in maniera netta, giocando ad alti livelli. Ha limitato una squadra importante come la Roma. Ha sfruttato le proprie caratteristiche, mettendo in campo una cattiveria agonistica che la Roma non ha avuto. Non mi aspettavo una Roma così, mi aspettavo un derby più combattuto, perché i giallorossi avevano fatto un percorso importante».