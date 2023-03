Di Napoli sulla lotta alla Champions: «La Lazio sta costruendo con Sarri». Le parole dell’ex attaccante e allenatore

Ai microfoni di TMW Radio l’ex giocatore e allenatore, Arturo Di Napoli, ha commentato le squadre di Serie A in lotta per la Champions, soffermandosi anche sulla Lazio. Ecco le sue dichiarazioni:

LOTTA ALLA CHAMPIONS– «L’Inter è forte ma le altre non ne approfittano dei passi falsi. La Lazio sta costruendo con Sarri, l’Atalanta risente un po’ di fatica, mentre il Milan lo vedo in difficoltà. Ma nel calcio sappiamo che basta una scintilla per accenderti di nuovo »