Di Livio su Anderson: «Sarebbe perfetto per quel ruolo nella Juve»

Di Livio, l’ex giocatore si esprime sul brasiliano accostato al club bianconero per la prossima stagione: i dettagli

Intervistato da Tuttosport, Angelo Di Livio commenta il presunto accostamento di Felipe Anderson della Lazio accostato alla Juventus, rilasciando a riguardo queste parole

ANDERSON – Soulé o Yildiz? Sarebbero perfetti da esterni offensivi assieme a Chiesa e magari a Felipe Anderson, a parametro zero dalla Lazio. Il brasiliano ha una bella gamba e la giusta esperienza per dare un contributo importante. Con 4 esterni off nsivi del genere la Juve sarebbe super competitiva in Italia e pure in Champions e l’ideale sarebbe giocare col 4-3-3. O in alternativa il 4-2-3-1