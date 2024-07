Di Giovambattista CRIPTICO: «Alla Lazio qualcosa forse sta ACCADENDO. Ore di attesa...»

Di Giovambattista, il giornalista di Radio Radio fa il punto della situazione del mercato della Lazio con un post social criptico

Il calciomercato della Lazio è in continua fase di evoluzione, con il club che vuole garantire a Baroni altri innesti nuovi per iniziare al meglio la stagione. A far capire che il calciomercato dei biancocelesti non è chiuso ci pensa il giornalista di Radio Radio Di Giovambattista, con un post che ha suscitato discussioni tra i tifosi