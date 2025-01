Di Gennaro: «La Lazio mi ha impressionato contro l’Atalanta. Le favorite per lo Scudetto sono queste»

Antonio Di Gennaro, ex calciatore di Serie A, ha parlato così della Lazio di Marco Baroni e della lotta Scudetto

Intervenuto ai microfoni di RadioFirenzeViola, Antonio Di Gennaro ha parlato così della Lazio e della lotta Scudetto in Serie A:

PAROLE – «Per quanto riguarda il campionato, devo dire che la Lazio mi ha impressionato, soprattutto contro l’Atalanta. L’Inter mi sembra la squadra più forte, mentre il Napoli deve concentrarsi solo sul campionato. Non so se il Milan tornerà, lo vedo sotto, come il Bologna. Per quanto riguarda la Juventus, secondo me può fare la differenza se si rinforza sul mercato».