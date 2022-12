Di Francesco: «Sono cresciuto con i colori della Roma. Contro la Lazio...»

Federico Di Francesco ha parlato a Piazza Giallorossa della sfida contro la Lazio del 4 gennaio. Le sue dichiarazioni

PAROLE – «Stiamo lavorando duro in queste settimane per arrivare al meglio della condizione all’appuntamento del 4 gennaio. Sarà una gara ostica e per me poi sarà ancora più speciale essendo cresciuto con i colori della Roma quando mio padre giocava e allenava i giallorossi. Ora tocca a me difendere questi colori».