Venezia, Di Francesco: «NON sono preoccupato, risultato che serve per la nostra CRESCITA»

Eusebio Di Francesco, tecnico del Venezia prossimo avversario della Lazio in campionato, ha parlato così in conferenza dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia.

LE PAROLE – «Più che preoccupato è una lezione, che serve per la crescita della squadra. Nel primo tempo per quello che si era visto e con le opportunità create… che poi conta relativamente se non concretizzi. Il secondo tempo il gol preso subito ci ha tagliato le gambe, abbiamo avuto una pessima lettura sul calcio d’inizio, non sono quasi riuscito a vederlo perché mi stavo sedendo. Sono situazioni su cui lavorare, ci sono state cose positive, meno in difesa, dove a volte abbiamo perso compattezza. Abbiamo lavorato veramente tanto in questo periodo, avendo giocatori di struttura ci abbiamo messo un po’ a entrare in ritmo, abbiamo subito tre, quattro occasioni e loro sono stati bravi a concretizzare, noi meno bravi perché siamo stati poco lucidi. Condivido che nel primo tempo siamo stati bravi perché abbiamo tenuto il dominio del gioco, nella ripresa non è stata la stessa cosa».