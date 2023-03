Di Canio: «Mi rivedo in Kvaratskhelia, ecco perchè»

Paolo Di Canio, leggenda della Lazio, ha elogiato Kvaratskhelia del Napoli: molte le somiglianze tra i due

Intervistato da Il Mattino, Paolo Di Canio, leggenda e bandiera della Lazio, ha parlato così di Kvaratskhelia:

«Non nascondo la mia ammirazione per il georgiano. Ha capacità della percezione delle gambe degli avversari. Riguardando l’azione (del gol contro l’Atalanta) ti rendi conto che lui guarda il pallone appena mezza volta, poi guarda solo gli avversari. Mi rivedo in quelle giocate, ma io un po’ troppo e mi perdevo. Invece lui tira delle sassate per spaccare la porta. Ecco: Kvara è un mix perfetto tra bellezza e concretezza. Si differenzia da tutti gli altri esterni offensivi per la cattiveria sotto porta».