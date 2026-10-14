Di Battista: «Frase in latino? Non volevo fare il Lotito della situazione, lungi da me avvicinarmi al gestore»

Alessandro Di Battista si è espresso in merito alle sue condizioni. Frecciatina ironica al patron della Lazio Claudio Lotito

Ospite negli studi televisivi del programma DiMartedì in onda su La7 e condotto da Giovanni Floris, Alessandro Di Battista ha raccontato le sue attuali condizioni di salute. Noto tifoso della Lazio, il protagonista ha colto l’occasione per lanciare una battuta ironica nei confronti del presidente del club, Claudio Lotito. Nel corso dell’intervista, descrivendo la sua nuova quotidianità domestica tra amici e cure, ha dichiarato: «Io sto benissimo. Come dicevano i latini Dum spiro, spero. Riesco a fare tutto. La routine è un po’ cambiata: a casa ho sempre amici che mi aiutano con le pilloline. Prendo pasticche tutto il giorno e mangio quello che mi cucinano. Casa mia è diventata un misto tra Masterchef e Un Medico In Famiglia».

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La spiegazione della frase in latino e la frecciata al presidente della Lazio

Approfondendo il significato delle sue parole e il riferimento alla celebre locuzione classica, l’ospite ha chiuso il siparietto con un chiaro riferimento al massimo dirigente biancoceleste: «La frase in latino? Non volevo fare il Claudio Lotito della situazione, Lotito, lungi da me avvicinarmi al gestore. Significa che finché c’è vita c’è speranza». Una battuta che ha strappato sorrisi in studio e che conferma il legame viscerale con i colori della Lazio guidata da Gennaro Gattuso, unendo l’attualità televisiva alle dinamiche calcistiche del club capitolino.

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