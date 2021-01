Derby di Roma, è sfida tra i migliori attacchi del…primo quarto d’ora!

Il derby tra Roma e Lazio in programma venerdì sera nella Capitale senza tifosi è anche la partita tra le due compagini che segnano di più ad inizio gara (primi 15′) nell’intero campionato. Prima in questa speciale graduatoria è la Roma di Fonseca, che ha sbloccato al 12′ con la Fiorentina, è andata avanti al 14′ col Milan, è andata sul 3-0 a Bologna con tre reti nei primi quindici (5’n 10′, 14′), ha segnato all’Atalanta al secondo minuto e al Cagliari all’undicesimo. A Crotone Pellegrini e compagni hanno segnato al minuto 8, mentre con l’Inter lo stesso Pellegrini ha siglato il temporaneo 1-0 al 15′. Un totale di 9 reti che rende la Roma la squadra migliore di A. Seguono proprio i biancocelesti, che amano partire forte: a Cagliari Lazzari è andato in rete dopo due minuti di gioco, col Torino Pereira ha sbloccato la gara al 13′, a Cesena Immobile ha colpito al 14′, idem al Marassi col Genoa, mentre col Napoli il vantaggio di Ciro si è materializzato già al minuto nove. A Firenze e col Borussia Dortmund Lazio avanti già al sesto di gioco, col Club Brugge Correa ha colpito nelle Fiandre al 13′ sul cronometro, con lo Zenit Immobile ha gonfiato la rete all’Olimpico dopo tre minuti. Due in più sono serviti a trovare il vantaggio di Correa col Club Brugge alla sesta e ultima gara del girone Champions. Sarà sfida tra formazioni che amano indirizzare i match già dalle primissime battute.