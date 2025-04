Delio Rossi: «Tchaouna? Se lo fanno fuori completamente significa che...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni anche su quella che è la situazione legata ad alcuni giocatori

Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei. Di seguito le parole riportate da TMW.

ATTEGGIAMENTO – Non è vero che alcuni giocatori non sentono la gara, è solo carattere. Tchaouna se gioca nella Lazio ha delle qualità, ma serve trovare la chiave. Se lo fanno fuori completamente significa che è irrecuperabile, ma Baroni li vede tutti i giorni, sa solo lui come stanno realmente le cose. Il Genoa, per caratteristiche, potrebbe dare fastidio alla Lazio perché gioca sull’avversario, è una squadra speculativa che non lascia spazio, fermo restando che loro non hanno nulla da chiedere al campionato mentre la Lazio deve avere grandi motivazioni. Non si possono più fare esperimenti, devi mettere in campo quei giocatori sui quali puoi contare da qui alla fine. In tutto ciò, se si vuole dare le colpe a qualcuno credo che Baroni sia quello che ne ha di meno.