Delio Rossi ricorda: «Obbligai Dabo a tirare il rigore in Coppa Italia. Ecco cosa gli dissi»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha ricordato un particolare della sua avventura sulla panchina biancoceleste. Le sue parole

Delio Rossi ai microfoni di Radiosei ha ricordato il rigore decisivo di Dabo, che consentì ai biancocelesti di vincere la Coppa Italia in finale contro la Sampdoria

«Dabo mi disse che non voleva battere il rigore. Quando siamo andati ad oltranza, mi sono imposto e gli ho detto ‘se lo sbagli, la colpa è la mia’. Anche mia moglie fa così, non preoccuparti’. L’ho praticamente costretto. Quel rigore l’ho visto, di solito non lo faccio. Sapevo sarebbe stata l’ultima partita con la Lazio, ci tenevo a far bene. Ho avuto la fortuna di giocare diversi derby, ma quello di Roma è particolare, non è una partita da tre punti. È una gara che ho giocato sempre da sfavorito, vincere col gol di Behrami all’ultimo è stato meraviglioso. Forse ancor più emozionante della vittoria in Coppa Italia»