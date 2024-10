Delio ROSSI Lazio, Baroni promosso, la SCELTA TATTICA paga

Le parole di Delio Rossi sulla Lazio di Baroni: dove può arrivare, l’attacco a due punte con Castellanos e Dia e molto altro

Delio Rossi promuove Marco Baroni: l’ex tecnico della Lazio ha parlato ospite di Radio Laziale, esprimendo in termini positivi della squadra, in particolare dell’idea dell’allenatore di mettere insieme Castellanos e Dia. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «La Lazio ha molti punti di forza, uno su tutti il rinnovamento che gli ha conferito uno spirito diverso, è stata una scelta logica. Champions? Può arrivare quarta come ottava. Dia alle spalle di Taty? Baroni non vende fumo, è arrivato in punta di piedi ed è bravo. Dia è un giocatore bravo e molto tecnico, sono entrambi offensivi ma non fanno reparto da solo. Sono complementari. Taty o Dovbyk? Il secondo è un giocatore dalle qualità indubbie, un vero centravanti, ma ho qualche titubanza. Castellanos non è un centravanti puro, è un buon giocatore ma per il 98% dei giocatori esistono le categorie. Ad esempio, io ho avuto Ilicic che era un giocatore immenso, ma calava dopo aver sbagliato i primi due tocchi, poi è maturato. Rischio di una Lazio simile a quella di Zeman? Questo è un problema per tutte le squadre, bisogna avere leader in campo e che sappiano gestire i momenti, ma sotto questo aspetto non ho questa certezza per la Lazio. Hanno allestito una squadra logica, senza troppe differenze tra titolari e riserve, ma non ci sono giocatori di spicco».