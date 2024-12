Delio Rossi a Juventusnews24: «Corsa Scudetto, l’incertezza andrà avanti ancora un bel po’»

Le parole di Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, in una intervista esclusiva a Juventusnew24.com sulla lotta Scudetto

Delio Rossi, ex allenatore della Lazio, ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com: di seguito un estratto delle sue parole.

La Serie A, mai come quest’anno, sta mostrando grande equilibrio nelle zone alte della classifica: durerà ancora per tanto?

«Onestamente penso che quest’incertezza andrà ancora avanti per un po’. I campionati non si decidono adesso ma a fine aprile. Se in quel periodo regnerà ancora quell’equilibrio molte squadre potranno puntare alla vittoria finale ma non sarà così: qualcuno si staccherà ma non sarà il caso della Juventus».

L’INTERVISTA A DELIO ROSSI IN ESCLUSIVA SU JUVENTUSNEWS24.COM