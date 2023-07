Delio Rossi: «Il Foggia meritava la serie B, contro il Lecco accadute cose folli»

Delio Rossi, l’ex tecnico della Lazio a distanza di qualche giorno dalla sfida amara contro il Lecco sbotta e rilascia alcune dichiarzioni

MERITAVA LA B – Il Lecco non ci è stato superiore nelle due partite. Se ci fosse stato dato il nostro, il Foggia molto probabilmente sarebbe in Serie B, con la promozione conquistata sul campo. I ricorsi non mi interessano. Sono un uomo di campo, non di politiche federali. Dico solo questo: in campo nelle due gare contro il Lecco sono successe delle cose che sono sotto gli occhi di tutti. Perché sono successe? Non lo so