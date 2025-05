Delio Rossi: «Lazio-Juve? Gli epidosi faranno la differenza. Molto dipenderà...»

L’ex allenatore della Lazio ha analizzato quella che sarà la super sfida in programma sabato pomeriggio allo stadio Olimpico

Delio Rossi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Radiosei, dove ha parlato anche della sfida tra Lazio e Juve.

CONDIZIONE FISICA – “Gap fisico? Non lo vedo. E’ vero che hanno ritorvato morale, hanno più intensità e sono meno orizzontali. Non avendo un gioco codificato giocano tanto sugli avversari, per questo dipenderà molto dalla Lazio. E’ chiaro che gli episodi faranno la differenza: se vai subito in vantaggio dovranno poi farla loro la partita”.