Delio Rossi sicuro: «Ecco qual è il problema della Lazio. Paragone con la mia? No»

Delio Rossi, ex tecnico della Lazio, ha analizzato il momento vissuto dai biancocelesti di Maurizio Sarri: le dichiarazioni

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Delio Rossi ha analizzato così il momento della Lazio:

«Evidentemente si fa fatica a mantenere la stessa intensità sui due fronti. Immobile? È l’unico nella squadra di Sarri ad avere il gol nelle gambe. Paragone con la mia Lazio 2007-2008? No, quel gruppo era meno dotato sul piano qualitativo rispetto a quello attuale in cui ci sono tanti nazionali. Per molti dei miei giocatori la Champions era l’occasione della vita».