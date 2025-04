Delio Rossi: «Lazio e Atalanta sono in una fase calante. Ora è il momento di rimanere vicini alla squadra...»

L’ex allenatore della Lazio ha rilasciato delle dichiarazioni in merito a quella che sarà la prossima sfida di campionato contro l’Atalanta

Delio Rossi ha parlato ai microfoni di Radiosei. Di seguito le parole riprese da TMW.

IL COMMENTO – Vedo che faticano a esprimere il loro calcio, sono in una fase calante. Ricorda un po’ il rendimento della Lazio stessa, paradossalmente. Adesso è il momento di rimanere vicini alla squadra, poi si tireranno le somme a fine stagione. Io credo che il tifoso apprezzi sempre la coerenza. Io penso che la differenza in positivo o negativo, non la faccia l’allenatore, ma la società. Vediamo il Bologna, dove cambiano i tecnici, ma c’è una società che continua ad ottenere risultati. Il Milan, con lo stesso criterio, sta andando malissimo e la società stessa, è giustamente criticata. Tornando alla Lazio, non ha senso mettere dubbio sulla permanenza del tecnico a 8 giornate dalla fine. Mettere su piazza ciò che si dovrebbe discutere nelle ‘segrete stanze.