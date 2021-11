Delio Rossi: «I 5 cambi fanno comodo, ma ampliano il gap tra le squadre»

L’ex allenatore della Lazio Delio Rossi ha analizzato l’opportunità dei 5 cambi introdotta nel calcio nel 2020. Le dichiarazioni

Nel 2020, al momento della ripresa della Serie A dopo lo stop causato dal Covid, è stata introdotta la regola dei 5 cambi che ogni allenatore può fare nell’arco della partita.

L’ex tecnico della Lazio Delio Rossi, alla Gazzetta dello Sport, ha analizzato i pro e i contro di questa opportunità.

5 CAMBI – «Fanno comodo, ma ampliano anche il gap tra i club con grandi potenzialità economiche e gli altri. In ogni caso non credo serva usarli sempre tutti, dipende dalle necessità della partita e del momento. In generale però una rosa profonda rimane determinante per andare in Serie A».