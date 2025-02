Delio Rossi commenta le scelte di Baroni per il Venezia: «Giusto non spostare Dia; Noslin? Apprezzo una cosa fatta da Baroni»

Delio Rossi, le parole dell’ex tecnico della Lazio, sulle scelte di formazione per la partita contro il Venezia da parte di Baroni: ecco cosa ha detto

Delio Rossi ha parlato a RadioSei in vista di Venezia Lazio: di seguito le sue parole sulle scelte di formazione per la partita di sabato pomeriggio. Di seguito le sue parole.

PAROLE – «Giusto non spostare Dia dalla trequarti, mi sembra la scelta più logica. Belahyane? La prima impressione è che possa far meglio accanto a Guendouzi che a Rovella, ma non abbiamo ancora il quadro completo. Importante, oltretutto, avere Pedro come jolly a gara in corso. Penso che nella testa di Baroni oggi ci sia la necessità di tenere Dia sotto punta, è quella la chiave. Su Noslin va fatto un plauso a Baroni per come si è ‘schierato’ a sua difesa dopo un inizio non scintillante, quando disse che la responsabilità era anche sua per non avergli trovato immediatamente un ruolo in cui utilizzarlo con continuità».